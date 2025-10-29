DAX24.117 -0,7%Est505.701 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.956 +0,5%Bitcoin95.406 -1,6%Euro1,1662 +0,1%Öl65,20 +1,2%Gold3.995 +1,4%
Profil
Commerzbank im Blick

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochnachmittag freundlich

29.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 31,03 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
31,14 EUR 0,74 EUR 2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 31,03 EUR. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 31,46 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.824.993 Commerzbank-Aktien.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,40 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,75 Prozent. Am 27.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 55,20 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,964 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,25 EUR.

Am 06.08.2025 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,19 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 6,14 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,52 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Commerzbank dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
17.10.2025Commerzbank HoldWarburg Research
16.10.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Commerzbank HoldWarburg Research
16.10.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
11.09.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
19.02.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

