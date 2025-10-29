Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Mittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 30,98 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 11:48 Uhr 1,8 Prozent. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 31,05 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 30,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 958.777 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 38,40 EUR. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 19,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.11.2024 bei 13,90 EUR. Mit einem Kursverlust von 55,13 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,964 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,25 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,86 Prozent auf 6,14 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,52 EUR im Jahr 2025 aus.

