So entwickelt sich Commerzbank

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagvormittag in Grün

30.10.25 09:22 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 31,23 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 31,23 EUR zu. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 31,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 31,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 78.361 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 22,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 27.11.2024 auf bis zu 13,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 124,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,964 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,25 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Am 06.08.2025 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 6,14 Mrd. EUR, gegenüber 6,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,86 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,52 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Aktien von Deutsche Bank, Commerzbank und Co.: Deutsche Bankenwerte fester

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 10 Jahren eingebracht

UniCredit-Aktie verliert trotzdem: Großbank überrascht mit Gewinnplus

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
17.10.2025Commerzbank HoldWarburg Research
16.10.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Commerzbank HoldWarburg Research
16.10.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
11.09.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
19.02.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

