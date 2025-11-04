Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit Einbußen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 31,72 EUR.
Um 11:49 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 31,72 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 31,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,67 EUR. Bisher wurden heute 629.188 Commerzbank-Aktien gehandelt.
Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,40 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 17,40 Prozent niedriger. Bei 13,90 EUR fiel das Papier am 27.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 56,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,964 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,25 EUR je Commerzbank-Aktie an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 06.08.2025. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Commerzbank dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Nachrichten zu Commerzbank
Analysen zu Commerzbank
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.10.2025
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|16.10.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|16.10.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|19.02.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
