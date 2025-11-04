DAX23.930 -0,8%Est505.654 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,19 -0,1%Nas23.537 -1,3%Bitcoin89.212 -3,5%Euro1,1494 -0,2%Öl64,51 -0,5%Gold3.969 -0,8%
So bewegt sich Commerzbank

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag gefragt

04.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 32,36 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
32,46 EUR 0,38 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 32,36 EUR. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 32,38 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,67 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.105.911 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 38,40 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,90 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 57,05 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,964 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,25 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,86 Prozent auf 6,14 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 05.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,52 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

mehr Analysen