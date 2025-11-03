Commerzbank Aktie
Marktkap. 36,71 Mrd. EURKGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Symbol CRZBF
Commerzbank Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse seien durchwachsen, schrieb Kian Abouhossein am Donnerstagmorgen. Der Zinsüberschuss sei stark gewesen, das Fair-Value-Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten sei allerdings geringer gewesen. Hier werde man in der Telefonkonferenz erklären müssen, wie man im vierten Quartal zum Jahresziel kommen wolle./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Commerzbank Neutral
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
31,46 €
|Abst. Kursziel*:
4,90%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
31,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,97%
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
