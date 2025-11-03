DAX 24.058 +0,0%ESt50 5.672 +0,1%MSCI World 4.364 +0,2%Top 10 Crypto 13,95 -2,8%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.646 -0,8%Euro 1,1515 +0,2%Öl 63,97 +0,7%Gold 4.007 +0,7%
24.000er-Marke im Blick: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen legen letztlich zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie reagiert positiv: Jensen Huang entschärft Bemerkung über China als KI-Gewinner NVIDIA-Aktie reagiert positiv: Jensen Huang entschärft Bemerkung über China als KI-Gewinner
RATIONAL-Aktie gibt Gas: Prognose bestätigt - Umsatzsteigerung in den ersten neun Monaten RATIONAL-Aktie gibt Gas: Prognose bestätigt - Umsatzsteigerung in den ersten neun Monaten
Commerzbank Aktie

31,74 EUR -0,70 EUR -2,16 %
STU
Marktkap. 36,71 Mrd. EUR

KGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100

ISIN DE000CBK1001

Symbol CRZBF

JP Morgan Chase & Co.

Commerzbank Neutral

11:11 Uhr
Commerzbank Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse seien durchwachsen, schrieb Kian Abouhossein am Donnerstagmorgen. Der Zinsüberschuss sei stark gewesen, das Fair-Value-Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten sei allerdings geringer gewesen. Hier werde man in der Telefonkonferenz erklären müssen, wie man im vierten Quartal zum Jahresziel kommen wolle./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Commerzbank Neutral

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
31,46 €		 Abst. Kursziel*:
4,90%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
31,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,97%
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

