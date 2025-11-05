Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag im Minus

So entwickelt sich Commerzbank

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 32,16 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 32,16 EUR ab. Die Commerzbank-Aktie sank bis auf 32,01 EUR. Bei 32,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 869.881 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 38,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 19,40 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 13,90 EUR fiel das Papier am 27.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 131,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,964 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 31,25 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,52 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,14 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,52 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

