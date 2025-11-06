AKTIE IM FOKUS: Commerzbank schwach - Goldman Sachs: hohe Steuerquote
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Quartalsbilanz der Commerzbank ist am Donnerstag an der Börse nicht gut angekommen. Mit einem Abschlag von 2,6 Prozent auf 31,68 Euro zählten die Papiere zu den größten Verlierern im Leitindex DAX.
Grund dafür könnten Gewinnmitnahmen sein, nachdem sich der Kurs seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt hat.
Das Nettoergebnis liege im dritten Quartal um zehn Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Chris Hallam von Goldman Sachs. Das liege an der Steuerquote. Diese sei mit 36,5 Prozent um 6,5 Prozentpunkte höher als am Markt erwartet.
Alles in allem dürften sich die Änderungen an den Konsensschätzungen in Grenzen halten, so der Experte./bek/zb
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Commerzbank
Analysen zu Commerzbank
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:11
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|09:26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.2025
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:11
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|09:26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.2025
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|19.02.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen