Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag leichter
Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 31,76 EUR abwärts.
Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 31,76 EUR. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 31,14 EUR. Bei 31,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.642.915 Commerzbank-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,40 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Gewinne von 20,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.11.2024 bei 13,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 56,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,650 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,964 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,30 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.
Commerzbank ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,52 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu Commerzbank
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:01
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|11:11
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|09:26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
