Commerzbank Aktie News: Commerzbank wird am Donnerstagmittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 31,67 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:48 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 31,67 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Commerzbank-Aktie bis auf 31,14 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,98 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.694.414 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 21,25 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 127,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,964 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 31,30 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 06.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 6,14 Mrd. EUR, gegenüber 6,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,86 Prozent präsentiert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Commerzbank am 11.02.2026 vorlegen. Commerzbank dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,52 EUR je Commerzbank-Aktie.
Analysen zu Commerzbank
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:11
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|09:26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.2025
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
