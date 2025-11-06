Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Kurs der Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 31,53 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 31,53 EUR ab. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 31,47 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 133.806 Deutsche Bank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 32,21 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.11.2024 bei 15,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 51,47 Prozent wieder erreichen.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,38 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,82 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 16,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,02 EUR je Aktie.

