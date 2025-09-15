Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Standard Chartered. Zuletzt stieg die Standard Chartered-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 14,35 GBP.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Standard Chartered zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 14,35 GBP. Der Kurs der Standard Chartered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,40 GBP zu. Bei 14,37 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Standard Chartered-Aktie belief sich zuletzt auf 359.553 Aktien.

Am 16.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,50 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 1,05 Prozent Plus fehlen der Standard Chartered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2024 Kursverluste bis auf 7,51 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 47,64 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,438 USD.

Am 31.07.2025 legte Standard Chartered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Standard Chartered ein EPS von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Standard Chartered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,88 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Standard Chartered-Aktie in Höhe von 2,04 USD im Jahr 2025 aus.

