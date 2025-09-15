Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered schiebt sich am Montagnachmittag vor
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Standard Chartered. Zuletzt sprang die Standard Chartered-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 14,39 GBP zu.
Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 14,39 GBP. Die Standard Chartered-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,40 GBP an. Den Handelstag beging das Papier bei 14,37 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 832.389 Standard Chartered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 16.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 14,50 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Standard Chartered-Aktie. Bei 7,51 GBP erreichte der Anteilsschein am 24.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 47,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,438 USD belaufen.
Am 31.07.2025 lud Standard Chartered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 7,88 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Standard Chartered wird am 30.10.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,04 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
