DAX23.851 -1,7%Est505.602 -0,9%MSCI World4.283 -0,2%Top 10 Crypto14,39 -3,6%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.647 -1,9%Euro1,1686 ±-0,0%Öl60,92 -0,2%Gold4.310 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX klar unter 24.000-Punkte-Marke -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Standard Lithium, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Gold. NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden
Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
Aktienentwicklung

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered büßt am Mittag ein

17.10.25 12:04 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered büßt am Mittag ein

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 4,9 Prozent auf 13,58 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
15,90 EUR -0,70 EUR -4,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Standard Chartered-Aktie notierte um 11:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 4,9 Prozent auf 13,58 GBP. Im Tief verlor die Standard Chartered-Aktie bis auf 13,52 GBP. Bei 13,81 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.811.776 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 15,15 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Standard Chartered-Aktie. Bei 8,20 GBP erreichte der Anteilsschein am 18.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,290 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,440 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Standard Chartered am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,32 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,88 Mrd. GBP.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Standard Chartered rechnen Experten am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,04 USD je Standard Chartered-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen

Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik

Ausgewählte Hebelprodukte auf Standard Chartered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Standard Chartered

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Standard Chartered plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Standard Chartered plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2018Standard Chartered Conviction BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
01.08.2018Standard Chartered HoldHSBC
03.07.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
03.05.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
15.01.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Standard Chartered UnderweightBarclays Capital
02.08.2017Standard Chartered UnderperformCredit Suisse Group
06.03.2017Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
14.12.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
27.06.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Standard Chartered plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen