Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered büßt am Mittag ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 4,9 Prozent auf 13,58 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie notierte um 11:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 4,9 Prozent auf 13,58 GBP. Im Tief verlor die Standard Chartered-Aktie bis auf 13,52 GBP. Bei 13,81 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.811.776 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 15,15 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Standard Chartered-Aktie. Bei 8,20 GBP erreichte der Anteilsschein am 18.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,290 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,440 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Standard Chartered am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,32 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,88 Mrd. GBP.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Standard Chartered rechnen Experten am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,04 USD je Standard Chartered-Aktie.

