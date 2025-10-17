DAX23.880 -1,6%Est505.615 -0,7%MSCI World4.270 -0,5%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.440 -0,5%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1665 -0,2%Öl60,89 -0,2%Gold4.243 -1,9%
Kurs der Standard Chartered

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Nachmittag mit Kursabschlägen

17.10.25 16:08 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Standard Chartered. Der Standard Chartered-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 13,95 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
16,10 EUR -0,50 EUR -3,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die Standard Chartered-Aktie in der London-Sitzung um 2,3 Prozent auf 13,95 GBP ab. Im Tief verlor die Standard Chartered-Aktie bis auf 13,52 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,81 GBP. Zuletzt wurden via London 2.684.737 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 15,15 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,57 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,20 GBP. Dieser Wert wurde am 18.10.2024 erreicht. Mit Abgaben von 41,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Standard Chartered seine Aktionäre 2024 mit 0,290 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,440 USD je Aktie ausschütten.

Standard Chartered gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Standard Chartered im vergangenen Quartal 7,88 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Standard Chartered 8,32 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Standard Chartered-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Standard Chartered-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Standard Chartered ein EPS in Höhe von 2,04 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Standard Chartered plc

