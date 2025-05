Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Nachmittag in Grün

Notierung im Fokus

Die Aktie von Standard Lithium zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Standard Lithium-Aktie stand in der CDNX-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 2,29 CAD.

Die Standard Lithium-Aktie stand in der CDNX-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 2,29 CAD. Kurzfristig markierte die Standard Lithium-Aktie bei 2,37 CAD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,37 CAD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.620 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 31.10.2024 markierte das Papier bei 3,67 CAD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Standard Lithium-Aktie damit 37,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,50 CAD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Lithium-Aktie 34,50 Prozent sinken.

Am 09.05.2025 äußerte sich Standard Lithium zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,06 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Standard Lithium hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 0,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Lithium einen Verlust von -0,157 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

