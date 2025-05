Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Nachmittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich Standard Lithium

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Lithium nach oben. Im CDNX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 2,28 CAD.

Die Standard Lithium-Aktie konnte um 15:50 Uhr im CDNX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 2,28 CAD. In der Spitze gewann die Standard Lithium-Aktie bis auf 2,30 CAD. Bei 2,27 CAD ging der Anteilsschein in den CDNX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.498 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 31.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,67 CAD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 60,96 Prozent Plus fehlen der Standard Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,50 CAD. Der aktuelle Kurs der Standard Lithium-Aktie ist somit 34,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Standard Lithium ließ sich am 09.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,06 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,125 CAD je Standard Lithium-Aktie belaufen.

