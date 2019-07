Trotz Konkurrenz und abgehender Inhalte: Netflix weiterhin stark positioniert

• Streaming-Markt wird immer kompetitiver• Studie zeigt, dass Netflix-Eigenproduktionen sehr beliebt sind• Netflix dürfte auch künftig gut positioniert sein

HBO, Disney & Co. ernsthaftes Problem für Netflix?

Zunehmend drängen Anbieter auf den Streaming-Markt, was zugleich immer mehr Konkurrenz für Netflix bedeutet. Doch hat der Streaming-Gigant dadurch wirklich etwas zu befürchten? Zahlen über Erfolg oder Misserfolg bei Netflix sind nur schwer erhältlich, das Unternehmen meldet lediglich hin und wieder Rekorde wie beispielsweise beim Anlauf der neuen Staffel von "Stranger Things". Die Ergebnisse einer aktuellen Studie zeigen nun aber, dass Netflix durchaus gut aufgestellt sein dürfte und seine starke Position auch trotz Disney, HBO, Apple, NBC-Universal & Co. beibehalten könnte. Das US-amerikanische Marktforschungsunternehmen MoffetNathanson hat 11.135 US-Abonnenten von Videodiensten befragt. Bei der Studie ging es unter anderem darum, herauszufinden, welche Serien, Filme und Formate die Netflix-Zuschauer am liebsten sehen.

Eigenproduktionen stützen Netflix

Das Ergebnis: Eigenproduktionen erfreuen sich enormer Beliebtheit. Unter den 20 beliebtesten Inhalten landeten 15 Eigenproduktionen. "Orange is the New Black" wurde am häufigsten genannt, "Stranger Things" landete derweil auf Rang 2. Platz 3 teilten sich Filme, die zu einer Kategorie zusammengefasst wurden. Auch beliebte Lizenzserien wie "Friends", "The Crown", "The Office" oder "Lucifer" schafften es unter die Top 20, Eigenproduktionen überwogen dennoch klar. Die Lizenzinhalte bezeichnete Michael Nathanson von MoffetNathanson als "comfort-food content" und meint damit Formate, die schnell und ohne langes Suchen gefunden werden können. Da Lizenztitel wie "Friends" aber schon bald nicht mehr auf Netflix verfügbar sein werden, könnten dann womöglich Eigenproduktionen an deren Stelle nachrücken, heißt es bei Newsslash.

Netflix dürfte Konkurrenz mit Eigenproduktionen überlegen sein

Durch die eigenen Inhalte dürfte Netflix damit auch weiterhin gut aufgestellt sein - trotz der zunehmenden Konkurrenz und dem Abgang beliebter Inhalte. "Während Friends und The Office unter den besten Serien bleiben, hat Netflix aggressiv in originale Inhalte investiert, um die Nutzerbindung zu erhöhen", zitiert Multichannel News Michael Nathanson. "Das Risiko des Verlustes hochwertiger Lizenzinhalte wird missverstanden. Diese Inhalte werden die Netflix-Abonnentenstory in den USA nicht zerstören. Dies wird sie jedoch dazu zwingen, kontinuierlich in riskantere, hochkarätige Konzepte zu investieren, ihre Shows aggressiver zu vermarkten und den Wettbewerbern die Möglichkeit zu geben, den ursprünglichen Ansatz von Netflix beim Aufbau ihrer eigenen Dienste zu kopieren." Die Studie zeige, dass Netflix aufgrund dieser "massiven Investitionsausgaben für Originale, die seit 2015 getätigt werden, unversehrt aus diesen Schritten hervorgehen wird", heißt es in dem Bericht von MoffetNathanson weiter. Der Abgang beliebter Lizenzinhalte dürfte letztendlich keinen Einfluss auf das Kundenwachstum von Netflix haben, schätzen die Marktforscher.

"Inhalt ist Trumpf, vor allem Originalserien, die der Verbraucher auskosten kann. Da Netflix die ursprünglichen Veröffentlichungen neuer Inhalte für Q3 und Q4 hochfährt, sollte das Abonnentenwachstum wieder steigen. Es ist ein schlechtes Quartal für sie, absolut, aber sie sind immer noch weit, weit vor den anderen Anbietern auf dem Markt", gibt Fortune die Worte Dan Rayburns, Chefanalyst des Research-Unternehmens Frost and Sullivan, nach der jüngsten Zahlenvorlage des Streaming-Giganten, wider.



Ob Netflix den zunehmenden Konkurrenzdruck sowie den Abgang beliebter Inhalte tatsächlich derart unversehrt überstehen wird, bleibt weiter abzuwarten. Denn aktuell sind die Streaming-Dienste von Apple, Disney & Co. noch nicht gestartet.



