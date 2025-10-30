DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,43 +0,3%Nas23.958 +0,6%Bitcoin95.865 +1,1%Euro1,1617 +0,1%Öl64,32 -0,9%Gold3.966 +0,5%
Starke Geschäfte

arGEN-X-Aktie: Gewinn schnellt in die Höhe

30.10.25 08:42 Uhr
arGEN-X-Aktie: Rekordgewinn überrascht! | finanzen.net

Ein starkes Geschäft mit seinem Kassenschlager Vyvgart zur Behandlung schwerer Autoimmunkrankheiten hat das Biotechunternehmen arGEN-X im dritten Quartal angetrieben.

Die Niederländer steigerten Umsatz und Gewinn kräftig. So stieg der Erlös in den drei Monaten bis Ende September auf fast das Doppelte des Vorjahreswerts an und erreichte gut 1,1 Milliarden US-Dollar, wie der Neuzugang im EuroStoxx 50 am Donnerstag mitteilte.

Das operative Ergebnis verbesserte arGEN-X trotz gestiegener Kosten auf 346 Millionen Dollar, ein Jahr zuvor war im Tagesgeschäft lediglich ein Ergebnis von 14 Millionen erzielt worden. Unter dem Strich schnellte der auf die Aktionäre entfallende Gewinn mit 344 Millionen Dollar auf fast das Vierfache hoch. Umsatz und operatives Ergebnis fielen deutlich besser aus, als von Bloomberg erfasste Experten erwartet hatten.

arGEN-X macht derzeit im Wesentlichen seinen Umsatz mit Vyvgart. Das Medikament mit dem Wirkstoff Efgartigimod Alfa gilt wegen seines speziellen Wirkprinzips als das erste in seiner Klasse. Es wird zur Behandlung gegen die Autoimmunkrankheit Myasthenia gravis eingesetzt, einer schweren Muskelschwäche. Zuletzt wurde es auch zur Anwendung bei Patienten mit chronischer inflammatorischer demyelinisierender Polyneuropathie zugelassen.

Der Kurs der arGEN-X-Aktie zog in den vergangenen zwölf Monaten um rund 40 Prozent an. Am Mittwoch schloss das Papier mit knapp 717 Euro nur etwas unter dem Rekordniveau von 733,80 Euro vom 20. Oktober. Das Unternehmen wird derzeit mit 44 Milliarden Euro bewertet. Nach den deutlichen Kursgewinnen in den vergangenen Jahren wurde arGEN-X im September in den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 aufgenommen.

/tav/zb/mis

AMSTERDAM (dpa-AFX)

