Nach Allzeithoch: So viel wäre ein Amazon-Investment in Höhe von 1.000 Dollar heute wert

So viel wäre ein Amazon-Investment der ersten Stunde heute wert

Anleger, die bereits vor vielen Jahren in den E-Commerce-Riesen Amazon eingestiegen sind, können sich über die starke Performance, die der Aktienkurs aufweist, freuen - besonders nach dem jüngsten Allzeithoch an der NASDAQ am Freitag bei 1.914,57 US-Dollar pro Anteilsschein. Vergleicht man den Schlusskurs von diesem Tag bei 1.886,30 US-Dollar, wird deutlich, wie viel man mit einem frühen Amazon-Investment hätte verdienen können: Vor zehn Jahren konnten Amazon-Aktien noch für rund 80 US-Dollar erworben werden. Betrachtet man den Schlusskurs vom 08. August 2008 bei 80,51 US-Dollar und rechnet mit Aktienkäufen für 1.000 US-Dollar, wäre das Investment heute das 23-fache, also ganze 23.429 US-Dollar wert - bezogen auf den Schlusskurs vom 10. August 2018.

Starinvestor verkannte Potenzial

Bereits vor wenigen Monaten gestand Warren Buffett auf der jährlichen Aktionärsversammlung, dass er es bereue, nicht im frühen Stadium des Mega-Versandhändlers Amazon investiert zu haben. Er habe schlicht und einfach nicht damit gerechnet, dass Konzerngründer Jeff Bezos solch einen Erfolg mit dem Online-Handel und Cloud-Geschäft verbuchen würde. Er sei zu "dumm" gewesen, um das zu erkennen. Nach dem jüngsten Allzeithoch der Amazon-Aktie wird es umso deutlicher, was dem Orakel von Omaha da entgangen ist.

Und es könnte noch weiter aufwärts gehen: Um seine besondere Marktstellung zu halten oder gar weiter voranzutreiben stehen Amazon noch zwei Billionenmärkte offen, welche der Online-Riese bislang nicht anbietet. Deshalb schätzt das Finanzservice-Unternehmen D.A. Davidson, dass der Konzern unter Jeff Bezos in den Märkten rund um Tankstellen und Reisen etliche Möglichkeiten nutzen und seine bereits überzeugenden Zahlen sogar übertreffen könnte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Hadrian / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com