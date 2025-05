Google I/O

Alphabet-Aktie tiefer: Google gibt Ausblick auf KI-Pläne

20.05.25 15:34 Uhr

Google gibt am Dienstag (ab 19.00 Uhr MESZ) bei der jährlichen Entwicklerkonferenz einen Ausblick auf seine Zukunftspläne. Der Internet-Konzern macht sein Geld nach wie vor hauptsächlich mit Werbung im Umfeld der Websuche.

Diesmal wird von der Google I/O ein klarer Fokus auf Künstliche Intelligenz erwartet. Wer­bung Wer­bung Der Internet-Konzern macht sein Geld nach wie vor hauptsächlich mit Werbung im Umfeld der Websuche. Dieses Geschäft greifen gerade KI-Wettbewerber an, die direkte Antworten statt Weblinks liefern wollen. Google experimentiert bereits mit KI-Zusammenfassungen, die Informationen bündeln. Mit ChatGPT und anderen KI-Chatbots konkurriert Google wiederum mit seiner eigenen Software Gemini. Von der Google I/O werden neue Funktionen für Gemini sowie andere KI-Werkzeuge des Konzerns erwartet. Neuigkeiten zum Mobil-Betriebssystem Android hatte Google diesmal bereits eine Woche vorher bekanntgegeben. Die Alphabet-Aktie notiert im NASDAQ-Handel zeitweise 0,18 Prozent tiefer bei 167,57 US-Dollar. /so/DP/stw MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX)

