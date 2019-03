Enel erhöht nach kräftigem Gewinnwachstum Dividende für 2018

Die Aktionäre sollen 0,28 Euro je Aktie erhalten, 18 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der in Rom ansässige Konzern mitteilte.

Der Nettogewinn legte 2018 um 27 Prozent auf 4,79 Milliarden Euro zu. Dazu trugen geringere Finanzkosten und niedrigere Steuern sowie ein starkes Geschäft mit erneuerbaren Energien bei.

Anfang Februar hatte die Enel SpA bereits erste Eckzahlen vorgelegt. Der operative Gewinn vor Abschreibungen (EBITDA) stieg auf 16,3 Milliarden Euro von 15,7 Milliarden Euro 2017, der Umsatz legte auf 75,6 von 74,6 Milliarden Euro zu.

"Mit der Ausweitung der Kapazität an erneuerbaren Energien um mehr als 3 Milliarden Gigawatt hat Enel Green Power einen weiteren Branchenrekord aufgestellt und damit seine Position als Wachstumsmotor des Konzerns neben dem Vertriebsgeschäft bestätigt", sagte CEO Francesco Starace.

Der Konzern habe alle seine strategischen Ziele für 2018 erreicht, teilte Enel mit und bestätigte die Finanzziele für 2019.

Im November hatte der Energiekonzern seine operativen Gewinnziele für dieses und das kommende Jahr angehoben. Für 2019 stellt Enel ein sogenanntes ordentliches EBITDA von 17,4 Milliarden Euro in Aussicht, das im folgenden Jahr auf 18,5 Milliarden steigen soll.

"Für 2019 erwarten wir eine Beschleunigung der Erneuerbaren-Projekte, vor allem in Nordamerika, mit weiteren Investitionen in die digitale Transformation der Netze in Italien und Südamerika", sagte Starace.

