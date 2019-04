Symrise-Aktie im Plus: Umsatz gesteigert und Prognose bestätigt

Die Prognose 2019 sowie die Ziele bis 2025 haben Bestand.

Zuwächse in allen Segmenten ließen den Umsatz laut Unternehmen in den ersten drei Monaten um 9,3 Prozent auf 848,8 Millionen Euro steigen. Analysten hatten mit 845 Millionen Euro etwas weniger erwartet. Organisch entsprach das einem Umsatzplus von 8,2 Prozent, wie die Holzmindener Gesellschaft mitteilte. Zum Wachstum trugen alle Unternehmensbereiche bei. Mit einem Umsatzplus von knapp 11 Prozent legte das Geschäft mit Duftstoffen und Körperpflege (Scent & Care) am deutlichsten zu. Aber auch das Geschäft mit Aromen für Lebensmittel und Getränke sowie die Sparte Nutrition mit Anwendungen für Lebensmittel, Heimtiernahrung und Probiotika wuchsen mit einem Plus jeweils im hohen einstelligen Prozentbereich kräftig.

"Wir haben einen dynamischen Jahresstart hingelegt und sehen uns dank unserer starken Marktposition gut aufgestellt", sagte Vorstandsvorsitzender Heinz-Jürgen Bertram. "Wir blicken auch bei einer verhaltenen Konjunkturprognose zuversichtlich auf unsere Geschäftsentwicklung in den kommenden Monaten."

2019 will die im MDAX notierte Symrise das prognostizierte Marktwachstum "deutlich" übertreffen, das auf weltweit 3 bis 4 Prozent geschätzt wird. Bis Ende 2025 soll der Umsatz auf etwa 5,5 bis 6,0 Milliarden Euro zulegen. Dieser Anstieg soll durch jährliches organisches Wachstum von 5 bis 7 Prozent sowie ergänzende zielgerichtete Akquisitionen erreicht werden.

Das machen die Aktien

Analysten sprachen von einem starken Auftaktquartal, das ihre Erwartungen leicht übertroffen habe. Angesichts des guten Wachstums aller Geschäftsbereiche dürfte Investoren zuversichtlich auf die Jahresziele blicken, sagte etwa Analystin Theodora Lee Joseph von der Investmentbank Goldman Sachs. Der Aktienkurs erreichte denn auch ein Rekordhoch. Zuletzt steht die Symrise-Aktie 1,90 Prozent höher bei 85,86 Euro. Am späten Vormittag notierten die Papiere mit einem Plus von 1,61 Prozent auf 85,62 Euro nur leicht darunter. Allein im bisherigen Jahresverlauf hat die Aktie rund ein Drittel an Wert gewonnen. Der Rücksetzer Ende 2018 wurde mehr als wett gemacht.

Auf Neuigkeiten zur Gewinnentwicklung müssen Anleger indes bis zur Veröffentlichung der Halbjahreszahlen warten, da Symrise sich für das erste und dritte Quartal üblicherweise nur zum Umsatz äußert.

