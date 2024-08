Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen

DAX-Performance im Fokus

So bewegte sich der DAX am Dienstag letztendlich

Am Dienstag erhöhte sich der DAX via XETRA schlussendlich um 0,44 Prozent auf 18.698,07 Punkte. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 1,790 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,108 Prozent stärker bei 18.637,20 Punkten, nach 18.617,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 18.724,39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18.622,66 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, bei 18.417,55 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.05.2024, den Wert von 18.774,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, erreichte der DAX einen Stand von 15.631,82 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 11,50 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18.892,92 Punkten. Bei 16.345,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Continental (+ 2,74 Prozent auf 61,46 EUR), adidas (+ 2,19 Prozent auf 223,70 EUR), Brenntag SE (+ 1,72 Prozent auf 66,28 EUR), Sartorius vz (+ 1,41 Prozent auf 245,30 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,39 Prozent auf 481,50 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,52 Prozent auf 31,19 EUR), Daimler Truck (-1,19 Prozent auf 34,16 EUR), Zalando (-1,04 Prozent auf 24,63 EUR), Siemens Energy (-1,02 Prozent auf 25,29 EUR) und Siemens (-0,41 Prozent auf 167,12 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4.340.060 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 228,191 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net