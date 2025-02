NASDAQ 100 im Blick

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels mit Kursplus

14.02.25 16:24 Uhr

Machte sich der NASDAQ 100 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am fünften Tag der Woche an seine positive Performance an.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 16:12 Uhr via NASDAQ 0,21 Prozent fester bei 22.076,80 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,036 Prozent höher bei 22.038,61 Punkten, nach 22.030,71 Punkten am Vortag. Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 22.010,35 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22.081,61 Punkten erreichte. So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 1,88 Prozent. Vor einem Monat, am 14.01.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 20.757,41 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.11.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 20.896,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.02.2024, stand der NASDAQ 100 bei 17.807,63 Punkten. Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 5,25 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 22.081,61 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20.538,33 Punkten. Die Tops und Flops im NASDAQ 100 Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Airbnb (+ 13,90 Prozent auf 160,65 USD), DexCom (+ 5,04 Prozent auf 88,33 USD), JDcom (+ 4,45 Prozent auf 41,35 USD), Micron Technology (+ 3,28 Prozent auf 98,80 USD) und Microchip Technology (+ 2,17 Prozent auf 55,44 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Applied Materials (-5,38 Prozent auf 174,36 USD), Palo Alto Networks (-5,09 Prozent auf 191,60 USD), Arm (-4,68 Prozent auf 157,11 USD), Datadog A (-3,93 Prozent auf 130,55 USD) und Lululemon Athletica (-2,91 Prozent auf 379,47 USD). Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 14.702.921 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,463 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert. Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder In diesem Jahr verzeichnet die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,48 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index. Redaktion finanzen.net

