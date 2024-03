Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne

NASDAQ-Handel im Blick

Der NASDAQ Composite beendete den Mittwochshandel im Plus.

Am Mittwoch tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0,51 Prozent stärker bei 16.399,52 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,668 Prozent stärker bei 16.424,76 Punkten, nach 16.315,70 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 16.279,17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16.431,82 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,393 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 27.02.2024, mit 16.035,30 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 27.12.2023, den Wert von 15.099,18 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 27.03.2023, den Stand von 11.768,84 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 11,06 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 16.538,86 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14.477,57 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Dixie Group (+ 12,48 Prozent auf 0,60 USD), Comtech Telecommunications (+ 12,14 Prozent auf 3,51 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 11,83 Prozent auf 0,09 USD), Century Casinos (+ 8,47 Prozent auf 3,33 USD) und Royal Gold (+ 8,30 Prozent auf 119,19 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Ebix (-6,89 Prozent auf 0,93 USD), Sify (-3,05 Prozent auf 1,27 USD), Logitech (-2,99 Prozent auf 79,74 CHF), BE Semiconductor Industries (-2,65 Prozent auf 156,31 USD) und Nortech Systems (-2,57 Prozent auf 13,27 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 22.777.350 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,943 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

In diesem Jahr hat die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,02 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net