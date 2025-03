Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag fester

NASDAQ Composite im Blick

Wenig verändert zeigt sich der NASDAQ Composite am Dienstag.

Am Dienstag verbucht der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 0,19 Prozent auf 18.223,98 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,107 Prozent fester bei 18.207,97 Punkten, nach 18.188,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 18.281,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18.170,42 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 25.02.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19.026,39 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 20.031,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2024, stand der NASDAQ Composite bei 16.384,47 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 fiel der Index bereits um 5,48 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 20.118,61 Punkten. Bei 17.238,24 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Donegal Group B (+ 12,70 Prozent auf 16,95 USD), SMC (+ 6,77 Prozent auf 399,25 USD), Dorel Industries (+ 4,40 Prozent auf 1,78 USD), Peoples Bancorp of North Carolina (+ 3,65 Prozent auf 28,42 USD) und AmeriServ Financial (+ 2,89 Prozent auf 2,49 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Nissan Motor (-6,87 Prozent auf 2,71 USD), Microvision (-6,48 Prozent auf 1,52 USD), Comtech Telecommunications (-6,25 Prozent auf 1,88 USD), Cogent Communications (-5,47 Prozent auf 64,42 USD) und OraSure Technologies (-4,92 Prozent auf 3,48 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 20.223.891 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,041 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Alliance Resource Partners LP-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,55 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net