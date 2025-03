DAX startet wenig verändert -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Hyundai kündigt 21-Milliarden-Dollar-Investition in den USA an -- Heidelberg Materials, TAG im Fokus

Damit könnte der deutsche Leitindex nach den jüngsten Verlusten erneut einen Stabilisierungsversuch starten. Er schlingert weiter um die für den kurzfristigen Trend wichtige 21-Tage-Durchschnittslinie. Nach seinem Rekordhoch vor einer Woche hat er zuletzt vier Verlusttage in Folge verzeichnet.

So eröffnete der DAX 0,27 Prozent höher bei 22.913,42 Punkten. Der TecDAX kann daneben deutlich zulegen und gewinnt anfänglich 1,0 Prozent auf 3.788 Punkte.

Der deutsche Aktienmarkt legt am Dienstag zu.

Die Börsen in Europa ziehen am Dienstag an.

So startete der EURO STOXX 50 um 0,3 Prozent fester.

