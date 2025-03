Unsicheres Zinsumfeld

US-Banken im Fokus: Diese Aktien sind jetzt besonders vielversprechend

21.03.25 03:51 Uhr

Die weitere Entwicklung der Zinssätze ist mit großer Unsicherheit behaftet. In einem solchen Umfeld kommt es umso mehr auf Qualität an, wenn man in Bankaktien investieren will. "MarketWatch" hat neun solcher erfolgversprechender Investmentoptionen in den USA identifiziert.

Wer­bung

Ausgewählte Hebelprodukte auf American Express Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American Express Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: brinkstock / Shutterstock.com, SVLuma / Shutterstock.com