Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne

Index-Performance im Fokus

Der S&P 500 macht am Donnerstag Gewinne.

Um 20:00 Uhr geht es im S&P 500 im NYSE-Handel um 0,68 Prozent aufwärts auf 5.311,68 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 42,947 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,466 Prozent auf 5.300,28 Punkte an der Kurstafel, nach 5.275,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5.319,93 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.255,58 Zählern.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 2,39 Prozent abwärts. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 17.03.2025, einen Stand von 5.675,12 Punkten auf. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 17.01.2025, bei 5.996,66 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 17.04.2024, einen Stand von 5.022,21 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,49 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6.147,43 Punkten. 4.835,04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Eli Lilly (+ 15,73 Prozent auf 850,50 USD), Fidelity National Information Services (+ 9,02 Prozent auf 74,83 USD), Dollar Tree (+ 7,29 Prozent auf 78,55 USD), Gap (+ 6,45 Prozent auf 19,41 USD) und Diamondback Energy (+ 6,09 Prozent auf 138,15 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil UnitedHealth (-22,88 Prozent auf 451,16 USD), Global Payments (-15,41 Prozent auf 71,16 USD), Snap-On (-7,67 Prozent auf 306,52 USD), Humana (-7,09 Prozent auf 265,36 USD) und Robert Half (-4,54 Prozent auf 45,79 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 40.836.788 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 2,570 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

