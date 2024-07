Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels in Grün

CAC 40 aktuell

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den CAC 40 auch am Dienstagmorgen aufwärts.

Am Dienstag klettert der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext um 0,25 Prozent auf 7.462,37 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,315 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,239 Prozent auf 7.461,61 Punkte an der Kurstafel, nach 7.443,84 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 7.468,96 Punkte, das Tagestief hingegen 7.460,51 Zähler.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7.479,40 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.04.2024, wies der CAC 40 einen Wert von 7.984,93 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, bei 7.476,47 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,909 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8.259,19 Punkten. Bei 7.281,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 8.337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 331,248 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentaldaten

In diesem Jahr verzeichnet die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Engie (ex GDF Suez)-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,85 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net