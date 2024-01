Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Start mit Kursplus

ATX Prime im Fokus

Der ATX Prime setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Mittwoch steht der ATX Prime um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,39 Prozent im Plus bei 1.710,19 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,038 Prozent höher bei 1.704,15 Punkten, nach 1.703,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1.711,35 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1.704,15 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1,51 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wies der ATX Prime 1.709,10 Punkte auf. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 24.10.2023, bei 1.525,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.01.2023, betrug der ATX Prime-Kurs 1.673,69 Punkte.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,224 Prozent zurück. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1.731,58 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.664,49 Punkten registriert.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Rosenbauer (+ 1,34 Prozent auf 30,30 EUR), Wienerberger (+ 1,30 Prozent auf 29,50 EUR), BAWAG (+ 1,29 Prozent auf 48,82 EUR), voestalpine (+ 1,02 Prozent auf 27,82 EUR) und Lenzing (+ 0,97 Prozent auf 31,30 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen ZUMTOBEL (-1,94 Prozent auf 6,05 EUR), Flughafen Wien (-0,59 Prozent auf 50,30 EUR), STRABAG SE (-0,58 Prozent auf 42,65 EUR), Frequentis (-0,37 Prozent auf 26,80 EUR) und Marinomed Biotech (-0,34 Prozent auf 29,50 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 24.440 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,282 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,28 erwartet. Die Semperit-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

