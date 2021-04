Zalando-Aktie im Aufwind: Zalando rechnet mit EBIT-Gewinn oberhalb der Erwartung

Aktien in diesem Artikel Zalando 86,90 EUR

Wie der Berliner Online-Modehändler mitteilte, stieg das Gross Merchandise Volume (GMV) im Auftaktquartal nach vorläufigen Zahlen zwischen 54,5 und 56,5 Prozent auf 3,13 bis 3,17 Milliarden Euro (Q1 2020: 2,0 Milliarden Euro). Der GMV ist der Gesamtwert der über den Online-Marktplatz verkauften Waren inklusive Gebühreneinnahmen.

Der Umsatz legte den Angaben zufolge um 46 bis 48 Prozent auf 2,22 bis 2,26 Milliarden Euro zu von 1,5 Milliarden Euro.

Der MDAX-Konzern erwartet für denselben Zeitraum einen bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern zwischen 80 und 100 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal war noch ein EBIT-Verlust von 98,6 Millionen Euro angefallen.

Laut Mitteilung betrug der Median des vom Unternehmen zum 29. März erhobenen Analystenkonsens beim GMV-Wachstum 50,0 Prozent, beim Umsatzwachstum 45,5 Prozent und beim bereinigten EBIT 41 Millionen Euro.

Die detaillierten Geschäftszahlen für das erste Quartal veröffentlicht Zalando am 6. Mai.

Zalando-Aktie im Aufwind nach Zahlen - Pandemie-Profiteur

Die Aktien des zu den Pandemie-Gewinnern zählenden Online-Modehändlers haben am Mittwoch deutlich positiv auf Geschäftszahlen reagiert. Sie gewinnen via XETRA zeitweise 1,22 Prozent im Vergleich zum Schluss auf 89,40 Euro. Ihr bisheriges Rekordhoch datiert von Mitte Februar mit 103,25 Euro.

Das erste Quartal sei besser gelaufen als gedacht, sagte ein Händler am Morgen. Lockdown-Profiteure dürften zur Wochenmitte zulegen angesichts der weltweit wieder stärker steigenden Viruszahlen, vermutete er.

Analystin Sherri Malek von RBC hob nach den Zahlen ihr Kursziel für Zalando von 119 auf 121 Euro an. Das starke Quartal weise in Richtung einer Trendfortsetzung des Konsumentenverhaltens, einer soliden Online-Nachfrage nach Kleidung und einer robusten Dynamik der Partnerprogramme, schrieb sie in ihrer aktuellen Studie.

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX)

Bildquellen: Hannelore Foerster/Getty Images