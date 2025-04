Stellantis 1Q-Auslieferungen sinken um 9% - Nordamerika -20%

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Stellantis hat im ersten Quartal konzernweit einen Rückgang von 9 Prozent bei den Fahrzeugauslieferungen verzeichnet. Dazu beigetragen hat die Verlängerung der Werksschließungen des Jeep- und Ram-Herstellers in den nordamerikanischen Werken im Januar über die Feiertage hinaus.

Der Automobilkonzern, zu dem auch Marken wie Chrysler, Fiat und Peugeot gehören, gab bekannt, dass die weltweiten Auslieferungen - Fahrzeuglieferungen an Händler, Distributoren oder direkt vom Unternehmen an Einzelhandels- und Flottenkunden - auf schätzungsweise 1,2 Millionen Einheiten gesunken sind.

In Nordamerika gingen die Fahrzeugauslieferungen im Quartal um 20 Prozent auf 82.000 Autos zurück. Gründe waren die geringere Produktion aufgrund der Werksschließungen sowie der Hochlauf der 2025 aktualisierten Ram-Lkw.

Stellantis hat vor kurzem eine Initiative zum Abbau der aufgeblähten Lagerbestände in den USA abgeschlossen, indem es die Kundenanreize erhöhte und die Zahl der an die Händler ausgelieferten Fahrzeuge reduzierte. Normalisierte Händlerbestände wurden während des Quartals beibehalten, so das Unternehmen.

Der Jeep Compass, der Grand Cherokee und der Ram 1500/2500 verzeichneten im Quartal jeweils einen Absatzanstieg von mehr als 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im März erreichten die Auftragseingänge in den USA den höchsten Stand seit Juli 2023.

Produktumstellungen und geringere Volumina bei leichten Nutzfahrzeugen in Europa beeinträchtigten ebenfalls die Entwicklung im Quartal. In Europa sanken die Auslieferungen um 8 Prozent bzw 47.000 Fahrzeuge.

In den Regionen Südamerika, Naher Osten und Afrika, China sowie Indien und Asien-Pazifik stiegen hingegen die Auslieferungen, um 4 Prozent. Grund waren vor allem höhere Volumina in Südamerika, die die Rückgänge in anderen Regionen mehr als ausglichen.

Stellantis brachte im Quartal neue Modelle auf den Markt, darunter den Citroen C3 Aircross, den Opel Frontera, den Fiat Grande Panda sowie die schweren Lkw Ram 2500 und 3500, was laut Mitteilung den Auftragseingang beflügelte.

Die von US-Präsident Trump eingeführten Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Automobilimporte traten Anfang April in Kraft und Automobilhersteller bemühen sich, die Auswirkungen auf ihr Geschäft zu bewerten. Vergangene Woche gab Stellantis bekannt, dass es die Produktion in seinen Montagewerken in Mexiko und Kanada nach Inkrafttreten der Zölle pausiert.

Um den Absatz anzukurbeln, hat Stellantis außerdem sein Mitarbeiterrabattprogramm auf die meisten neuen Modelle in den USA ausgeweitet und folgt damit einem ähnlichen Schritt von Ford.

