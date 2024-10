Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Kurs der Stellantis

Die Aktie von Stellantis gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Stellantis zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 12,53 EUR.

Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 12,53 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Stellantis-Aktie bisher bei 12,53 EUR. Bei 12,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Stellantis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.126 Stück gehandelt.

Bei 27,33 EUR markierte der Titel am 26.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 118,11 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,34 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 1,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Stellantis-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,55 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,23 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,67 EUR je Stellantis-Aktie aus.

Am 03.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,79 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Stellantis 0,79 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,59 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 19.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Stellantis veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Stellantis rechnen Experten am 25.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Stellantis-Gewinn in Höhe von 4,02 EUR je Aktie aus.

