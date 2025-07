Stellantis schreibt rote Zahlen im 1H - 300 Mio Euro US-Zoll-Belastung

Werte in diesem Artikel

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Stellantis hat im ersten Halbjahr deutlich rote Zahlen geschrieben. Die US-Zölle belasteten das Ergebnis mit rund 300 Millionen Euro, gleichzeitig schlugen Restrukturierungsmaßnahmen und höhere Kosten bei dem Autohersteller zu Buche.

Wer­bung Wer­bung

Wie der Konzern mitteilte, verzeichnete er in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres einen Nettoverlust von 2,3 Milliarden Euro bei einem Umsatz von 74,3 Milliarden Euro. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,62 Milliarden Euro erzielt bei einem Umsatz von 85,02 Milliarden Euro.

Im Halbjahr wurden laut Mitteilung 300 Millionen Euro an Nettokosten für die ersten Auswirkungen der Zölle verbucht, zu denen auch der Verlust geplanter Produktion gehört.

Im zweiten Quartal seien die Auslieferungen - Fahrzeuglieferungen an Händler, Distributoren oder direkt vom Unternehmen an Einzelhandels - und Flottenkunden - auf 1,45 Millionen Einheiten zurückgegangen von 1,54 Millionen Einheiten im Vorjahr. Treiber sei hier der 25-prozentige Rückgang in Nordamerika gewesen.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2025 03:14 ET (07:14 GMT)