Stimmung der Verbraucher im Euroraum leicht verbessert

22.09.25 16:28 Uhr

DOW JONES--Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im September verbessert. Der von der EU-Kommission ermittelte Index stieg um 0,6 auf minus 14,9 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 15,0 prognostiziert. Für die EU-27 verbesserte sich der Wert um 0,5 Punkte auf minus 14,3. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für September wird in der kommenden Woche veröffentlicht.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2025 10:28 ET (14:28 GMT)