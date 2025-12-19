DAX24.295 +0,4%Est505.767 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,71 +4,8%Nas23.230 +1,0%Bitcoin75.495 +3,5%Euro1,1719 -0,1%Öl60,08 +0,6%Gold4.343 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Nike 866993 Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 Amazon 906866 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX im Plus -- Wall Street fester -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Nike, Micron, Cannabis- und Rüstungsaktien im Fokus
Top News
FedEx-Aktie sinkt dennoch: Ergebnis besser als erwartet FedEx-Aktie sinkt dennoch: Ergebnis besser als erwartet
Nike: Umsatz im 2. Quartal über den Erwartungen, Marge unter Druck! Nike: Umsatz im 2. Quartal über den Erwartungen, Marge unter Druck!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Stimmung der Verbraucher im Euroraum verschlechtert sich

19.12.25 16:17 Uhr

DOW JONES--Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im Dezember entgegen den Erwartungen eingetrübt. Der von der EU-Kommission ermittelte Index verringerte sich um 0,4 auf minus 14,6 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 14,0 prognostiziert. Für die EU-27 ging der Wert um 0,1 Punkte zurück auf minus 13,7. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für Dezember wird im Januar veröffentlicht.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2025 10:17 ET (15:17 GMT)