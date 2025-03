Strategy Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy verteuert sich am Nachmittag kräftig

Kursverlauf

Die Aktie von Strategy gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Strategy-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 6,6 Prozent auf 324,15 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Strategy-Papiere um 15:53 Uhr 6,6 Prozent. Im Tageshoch stieg die Strategy-Aktie bis auf 332,00 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 316,14 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.695.238 Strategy-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 542,85 USD erreichte der Titel am 22.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 67,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 101,00 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,84 Prozent.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Strategy am 05.02.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Strategy 0,58 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Strategy in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,04 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 120,70 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 124,48 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Strategy am 06.05.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Strategy im Jahr 2025 -0,386 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

