Analystin umreißt Auswirkungen für Disney-Aktie: Disney wird Netflix im Streaming-Geschäft abhängen

• Zunächst einmal Druck auf die Disney-Aktie• Disney wird Streaming-Krieg gewinnen, Netflix verlieren• Günstige Preise und breites Angebot könnten Abonennten ziehen



Das glaubt zumindest die Analystin Laura Martin von der Research-Firma Needham. In einer Mitteilung an die Kunden erklärte sie, dass sie beim Kampf um die Nutzer Disney vor Netflix sehe. Und das, obwohl sie Zweifel an der zukünftigen Performance der Disney-Aktie hegt und ihr Rating zunächst einmal auf "Hold" beließ.

Disney-Aktie hat es zunächst schwer

Enttäuschende Bilanzen für das dritte Quartal legte Disney erst vor wenigen Tagen vor. Die Aktie gab stark ab - trotz des Avengers-Erfolgs musste das Medienunternehmen einen Gewinneinbruch hinnehmen.

"Wir fürchten, die finanziellen Schätzungen der Firma für die Jahre 2019 und 2020 sind zu hoch", zeigte sich auch Martin kritisch gegenüber der Entwicklung der Disney-Aktie in den kommenden Quartalen. Disney hat angegeben, dass 21st Century Fox und die Konsolidierung von Hulu den Gewinn je Aktie im vierten Quartal um etwa 0,45 US-Dollar verringern wird. "Wir gehen davon aus, dass der Druck auf den Gewinn je Aktie durch die Vermögenswerte von FOX bis 2021 anhält."

Strategie von Disney bekommt A+

Doch so pessimistisch sie zunächst einmal der finanziellen Entwicklung des Unternehmens entgegensieht, so optimistisch sieht sie die Entwicklung des Streamingdienstes Disney+: "Wir geben Disney ein A+ für die Strategie", schrieb sie weiter.

Mit seinem Streaming-Angebot könnte Disney eine wahre Konkurrenz zu mittlerweile etablierten Streaming-Anbietern darstellen. Ein Kombiangebot, in das nicht nur Disney+-Inhalte, sondern auch Content von ESPN+ und Hulu fallen werden, ist mit 12,99 US-Dollar preislich ein Affront an Netflix. Wer nur die Disney+-Mediathek nutzen möchte, zahlt monatlich 6,99 US-Dollar und damit deutlich weniger als das günstigste Netflix-Abo überhaupt kostet.

Disney wird Netflix Nutzer klauen

"Wir gehen davon aus, dass Disney den US-amerikanischen Video-on-Demand-Krieg gewinnt (und Netflix verliert)", fasst sie ihre Erkenntnisse in klare Worte. Verbraucher würden prinzipiell nicht mehr als drei Streamingdienste nebeneinander nutzen. Martin geht in diesem Zuge davon aus, dass die 20 bis 30 Millionen Nutzer, die Disney bis 2024 in den USA ansammeln will, zum Großteil von den 60 Millionen US-Netflix-Abonnenten kommen werden.

Mit dem neuen Disney+-Angebot, das im November in den USA an den Start gehen wird, und den günstigen Preisen betreibt der Konzern einen Gegenangriff auf den Konkurrenten Netflix. Doch die Streaming-Welt ist groß. So gibt es beispielsweise noch Amazon Prime Video und auch Apple plant, einen eigenen Streaming-Dienst an den Markt zu bringen. Wer sich am Ende durchsetzen wird, ist noch ungewiss. Doch eines ist klar: Welche(n) Dienst(e) man nutzt, hängt allein vom Verbraucher ab. Denn nur der kann entscheiden, welche Filme und Serien er sehen will und für welchen Video-on-Demand-Anbieter er sich letztendlich entscheidet.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com, chrisdorney / Shutterstock.com