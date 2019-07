Morgan Stanley bullish: In 4 Jahren wird Disney doppelt so viel verdienen - Disney-Aktie mit Potenzial

• Analyst prophezeit positive Gewinnaussichten für Disney<>br> • Streamingdienst Disney+ dürfte Geschäftsentwicklung stützen• Fokus auf Marvel-Marke, die internationale Attraktivität mitbringt

Benjamin Swinburne, Aktienanalyst bei Morgan Stanley, prophezeit dem Entertainment-Riesen Disney eine äußerst erfolgreiche Zukunft.

Disney mit Gewinnverdopplung in nur vier Jahren?

In einer Mitteilung an Kunden zeigte sich der Experte überzeugt, dass Disney seinen Gewinn pro Aktie, der 2020 bei 6,50 US-Dollar liegen soll, bis zum Jahr 2024 auf elf bis zwölf Dollar je Anteilsschein steigern wird. Dabei sei es insbesondere das Marvel-Universum, von dem der Entertainment-Konzern in besonderen Maße profitierte. "Marvel-Inhalte spielen vielleicht die kritischste Rolle bei dem Aufbau des Wertes von Disney+", glaubt Swinburne.

Disney hatte seinen Streamingdienst Disney+ vor wenigen Monaten offiziell angekündigt, noch in diesem Jahr soll der Dienst an den Start gehen. Mit der Kampfansage an Streaminganbieter wie Netflix, Amazon & Co., denen Disney die hauseigenen Inhalte entzieht, will sich das Unternehmen ein Stück des milliardenschweren Marktes für Videostreaming sichern. Mit durchaus guten Aussichten, wie viele Experten glauben: Denn Disney hat auf Content-Seite viel zu bieten. Neben den Disney-Klassikern und dem Marvel-Universum hält das Unternehmen auch die Rechte am Star Wars-Universum und hat mit Pixar eines der erfolgreichsten Animationsstudios unter seinem Dach.

"Bei aller Komplexität der Umstellung des Geschäftsmodells von Disney und der Investitionssituation der Aktie ist die Beständigkeit des Inhalts ausschlaggebend", bestätigte Analyst Benjamin Swinburne.

Disney+ vor großem Erfolg?

Dem Streamingdienst rechnet der Experte vor diesem Hintergrund vielversprechende Erfolgschancen aus. Disneys eigene Zielvorgabe, bis 2024 zwischen 60 und 90 Millionen Disney+-Abonnenten zu haben, hält der Morgan Stanley-Analyst für durchaus realistisch. Der zukünftige Erfolg dürfte insbesondere durch die internationale Attraktivität der Marke Marvel gestützt werden, die Disney dabei helfen könnten, zwei Drittel seiner Abonnenten außerhalb der USA zu gewinnen.

Morgan Stanley behält seine "Overweight"-Einschätzung für die Disney-Aktie bei. Das Kursziel der Analysten liegt bei 160 US-Dollar und damit rund 13 Prozent über dem aktuellen Kurs.



