Streik bei der Lufthansa-Tochter LSG am Montag

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat die Beschäftigten bei der Lufthansa- Catering-Tochter LSG Sky Chefs zu einem Streik an allen Standorten aufgerufen. Wie Verdi mitteilte, werden die Beschäftigten der LSG am Montag an den Flughäfen Frankfurt, München, Düsseldorf, Köln, Stuttgart und Berlin ab 00:00 Uhr für 24 Stunden in den Ausstand treten. Der Grund seien unzureichende Angebote der Lufthansa zur Einkommenssicherung der Beschäftigten bei dem neuen Eigentümer Gate Gourmet.

"Wir fordern die Lufthansa auf, das Einkommen der rund 7.000 Beschäftigten der LSG tarifvertraglich abzusichern, bevor sie den Verkaufsvertrag mit Gate Gourmet unterzeichnet", erklärte Verdi-Verhandlungsführerin Katharina Wesenick.

Verdi äußerte die Erwartung, dass der Streik vor allem bei Langstreckenflügen von den Flughäfen Frankfurt und München zu Ausfällen und Verspätungen führen wird. Die Gewerkschaft bat die Fluggäste um Verständnis.

Hintergrund des Konflikts ist der bevorstehende Verkauf von LSG Sky Chefs an das Unternehmen Gate Gourmet. Die betroffenen Beschäftigten der bisherigen Lufthansa-Tochter befürchten Gehaltseinbußen. Die nächsten Verhandlungen finden am Mittwoch in Frankfurt statt.







November 30, 2019

