Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Montagmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 9,76 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:37 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 9,76 EUR. Im Tief verlor die Südzucker-Aktie bis auf 9,74 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,83 EUR. Bisher wurden heute 32.674 Südzucker-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2025 bei 12,04 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 9,22 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Südzucker-Aktie mit einem Verlust von 5,53 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,180 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,07 EUR je Südzucker-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Südzucker am 09.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,48 Prozent auf 2,05 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Südzucker wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 13.01.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 14.01.2027.

2026 dürfte Südzucker einen Verlust von -0,005 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

