Südzucker Aktie News: Südzucker gibt am Mittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 9,63 EUR.

Die Aktie notierte um 11:36 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 9,63 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Südzucker-Aktie bis auf 9,61 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,74 EUR. Zuletzt wechselten 50.988 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,04 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 25,09 Prozent Luft nach oben. Bei 9,22 EUR fiel das Papier am 09.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 4,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Im Vorjahr erhielten Südzucker-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Südzucker-Aktie bei 10,07 EUR.

Am 09.10.2025 hat Südzucker in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR gegenüber 0,25 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,48 Prozent auf 2,05 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Südzucker 2,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.01.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 14.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Südzucker.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,005 EUR je Aktie in den Südzucker-Büchern.

