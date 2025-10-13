DAX24.383 +0,6%Est505.577 +0,8%MSCI World4.240 +0,1%Top 10 Crypto15,90 +3,8%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.427 +0,1%Euro1,1596 -0,2%Öl63,66 +2,5%Gold4.073 +1,4%
Heute im Fokus
Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX startet Erholung -- Asiens Börsen dennoch auf Talfahrt - Nikkei im Feiertag -- Gold wieder auf Rekordjagd -- DroneShield, Alibaba, Samsung
Erholung nach Zollschock: DAX verbucht zum Wochenauftakt Gewinne
Nächster Analyst mit Blasen-Sorgen nach Deal zwischen NVIDIA-Aktie und OpenAI
So entwickelt sich Südzucker

Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag stabil

13.10.25 09:23 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag stabil

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 9,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,86 EUR 0,04 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Südzucker-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 9,90 EUR. Die Südzucker-Aktie legte bis auf 9,94 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Südzucker-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,83 EUR aus. Bei 9,83 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 7.011 Aktien.

Am 25.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,68 Prozent. Am 09.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 6,82 Prozent sinken.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,180 EUR je Südzucker-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Südzucker-Aktie wird bei 10,07 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Südzucker am 09.10.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Südzucker ein Ergebnis je Aktie von 0,25 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,05 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.01.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Südzucker veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 14.01.2027.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker im Jahr 2026 -0,005 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumMeistgelesen
