Südzucker Aktie News: Südzucker verteuert sich am Nachmittag
Die Aktie von Südzucker gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 9,68 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:47 Uhr 0,5 Prozent auf 9,68 EUR. Im Tageshoch stieg die Südzucker-Aktie bis auf 9,71 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,61 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 37.707 Südzucker-Aktien.
Am 25.04.2025 markierte das Papier bei 12,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Südzucker-Aktie mit einem Kursplus von 24,38 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.09.2025 (9,61 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.
Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,180 EUR je Südzucker-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,07 EUR für die Südzucker-Aktie.
Am 10.07.2025 lud Südzucker zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,15 Mrd. EUR – eine Minderung von 15,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,55 Mrd. EUR eingefahren.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 09.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 08.10.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,074 EUR je Aktie belaufen.
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|22.08.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|11.07.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
