Südzucker Aktie News: Südzucker schiebt sich am Montagmittag vor

Aktie im Blick

Die Aktie von Südzucker gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Südzucker zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 9,45 EUR.

Das Papier von Südzucker konnte um 11:45 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 9,45 EUR. Die Südzucker-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,48 EUR. Mit einem Wert von 9,43 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59.777 Südzucker-Aktien.

Am 25.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,04 EUR. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 21,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,31 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,180 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,07 EUR je Südzucker-Aktie an.

Am 10.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Südzucker ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat Südzucker mit einem Umsatz von insgesamt 2,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,60 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.10.2025 terminiert. Am 08.10.2026 wird Südzucker schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker im Jahr 2026 0,074 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie

SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen