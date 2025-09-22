Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Freitagmittag nordwärts

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 9,36 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Südzucker zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 9,36 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Südzucker-Aktie sogar auf 9,38 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,35 EUR. Bisher wurden heute 18.827 Südzucker-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2025 auf bis zu 12,04 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Südzucker-Aktie somit 22,26 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 9,31 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Mit einem Kursverlust von 0,53 Prozent würde die Südzucker-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Südzucker-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,180 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,07 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Südzucker am 10.07.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,18 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,60 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,55 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 09.10.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 08.10.2026 dürfte Südzucker die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker im Jahr 2026 0,074 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

