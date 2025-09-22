Südzucker Aktie News: Südzucker tritt am Freitagvormittag auf der Stelle

Aktie im Blick

Die Aktie von Südzucker zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Südzucker-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 9,35 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:01 Uhr bei der Südzucker-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 9,35 EUR. Die Südzucker-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,35 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Südzucker-Aktie bis auf 9,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.281 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2025 markierte das Papier bei 12,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 28,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 23.09.2025 Kursverluste bis auf 9,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 0,43 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Im Vorjahr erhielten Südzucker-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Südzucker-Aktie bei 10,07 EUR.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Südzucker am 10.07.2025. Südzucker hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,60 Prozent auf 2,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Südzucker 2,55 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 09.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 08.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Südzucker.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Südzucker einen Gewinn von 0,074 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie

SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen