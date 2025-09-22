Südzucker Aktie News: Südzucker am Donnerstagmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Südzucker gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Südzucker-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 9,53 EUR.

Die Südzucker-Aktie konnte um 11:36 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 9,53 EUR. Die Südzucker-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,54 EUR an. Bei 9,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 21.632 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 12,04 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 26,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2025 (9,31 EUR). Mit einem Kursverlust von 2,31 Prozent würde die Südzucker-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,180 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Südzucker 0,200 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,07 EUR.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Südzucker am 10.07.2025. Südzucker hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Südzucker mit einem Umsatz von insgesamt 2,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,60 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Südzucker am 09.10.2025 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Südzucker möglicherweise am 08.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,074 EUR je Südzucker-Aktie.

